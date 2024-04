Al Sollima di Marsala si parla di errore giudiziario con Zuncheddu, Gulotta e la compagna di Tortora

Si è svolto oggi e si terrà anche domani, sabato 20 aprile, alle ore 10, presso il Teatro Comunale di Marsala, un incontro organizzato dalla Camera Penale “On.le Avv. Stefano Pellegrino”. Si tratta di un convegno aperto a tutti, sul tema dell’errore giudiziario. Ne discuteranno, magistrati, parlamentari e avvocati alla presenza delle testimonianze dei protagonisti, che per la prima volta si incontreranno, Beniamino Zuncheddu 33 anni in carcere da innocente, Giuseppe Gulotta 22 anni in carcere da innocente e la compagna del noto presentatore Enzo Tortora, la senatrice Francesca Scopelliti.