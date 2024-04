A Mazara torna “Mercekeccè”, un mercato-scambio di oggetti inutilizzati

La seconda edizione di Mercekeccé, organizzato dall’associazione BOCS di Mazara, si terrà domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18, presso il CIVIC – Laboratorio Innovazione Urbana (via Vittorio Veneto 201, Mazara del Vallo). Il mercatino dell’usato rappresenta non solo un’opportunità per ridare vita a oggetti inutilizzati, ma anche un’occasione preziosa per creare connessioni significative con altri membri della comunità. Oltre a dare nuova vita agli oggetti, questo luogo è un vero e proprio crocevia di esperienze umane, un momento di incontro e di scambio dove le relazioni si formano e si rafforzano. Per esporre i propri oggetti andrà fatta prenotazione attraverso i canali social di BOCS Mazara o tramite whatsapp al numero: 327.3468321.