Il Marsala Femminile racimola un punto al “Nino Lombardo Angotta”

Termina 1-1 tra CF Marsala e Giovanile Rocca, gara di 6ª giornata di Poule Promozione di Eccellenza Femminile. Ancora un pareggio all’apertura del girone di ritorno della competizione regionale, in un match che già in partenza anticipava la forte sfida tra le caprileonesi e il gruppo guidato da mister Valeria Anteri, padrone di casa di un campo rispettato ma temuto come il “Nino Lombardo Angotta”, che nel recupero del primo tempo regala alle ospiti la gioia del vantaggio grazie all’inserimento di Cucinotta nella battuta di un calcio d’angolo, reso vano poi da Alcamo che con astuzia approfitta della lontananza del portiere dalla porta avversaria, calciando dalla distanza e realizzando la rete che costringe le maglie bianche ad acquisire un solo punto nella corsa alla classifica, nella quale attualmente ricoprono il primo posto. Per il prossimo appuntamento, le azzurre saranno attese dal CR Scicli per la 7ª giornata in programma al C. Scapellato sabato 13 aprile alle ore 16.

Tabellino di gara:



Risultato: 1-1

Marcatori: Termine (G) (ag) (49‘ pt), Alcamo (M) (12‘ st).

CF Marsala: Donato, Via, Di Napoli, Clemente, Alcamo, Pisciotta, Termine, Bannino, Sciacca,

Agostino, Guzzo. Panchina: Giacalone G, Manuguerra, Musumeci, Pipitone S, Agate, Pulizzi. Allenatrice: Valeria Anteri

Giovanile Rocca: Dambra, Lazzaro, Vitale, Ferrigno, Sesta, Minciullo, Florio, Cucinotta, Azzolina,

Raffaele, Cammareri. Panchina: Santospirito, Lombardo, Urbano, Miracola, Graziano, Pinto, Talquenca. Allenatore: Calogero Armeli

Arbitro: Michele Trapani sezione di Marsala

Note: ammonite Via (M), Bannino (M) e Sesta (G).

Campo da gioco: Nino Lombardo Angotta