L’Etna emana anelli di vapore, evento storico e incredibile. VIDEO

Una forte emissione di cenere dal cratere Bocca nuova dell’Etna, della durata circa quattro minuti e che ha raggiunto una quota di 5 chilometri sul livello del mare, si è dispersa velocemente in atmosfera in direzione sud, è stata osservata sull’Etna dall’Ingv di Catania alle 15.48. Dal punto di vista sismico, dalle 15:01 alle 15:10, è stata registrata una sequenza di circa sei eventi esplosivi sommitali, il più energetico dei quali è stato registrato alle ore 15:10. L’attività non ha impattato sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. L’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene allo stato attuale, pur con alcune lievi fluttuazioni, nel livello medio.

Gli stessi vulcanologi dell’INGV hanno affermato: “Mai durante tutta la storia documentata è stata osservata una tale quantità di anelli di vapore – conosciuti come volcanic vortex rings – sull’Etna o qualsiasi altro vulcano come in questi giorni”. L’evento sarebbe già raro di suo, ma questa ritmicità, frequenza e numero di anelli prodotti ha dell’incredibile. Vengono generati da una nuova piccola bocca che si è aperta da pochi giorni sull’orlo nord-orientale del Cratere di Sud-Est che ho cercato di documentare salendo due giorni di fila sul vulcano. Oltre agli anelli ho ripreso quello che sembrerebbe un ‘punto incandescente’ posizionato decentrato poco sotto la nuova bocca e che illumina i gas che vengono emessi. In realtà è probabilmente un effetto creato da un raggio di Sole che è riuscito a filtrare e a illuminare le emissioni di gas. Comunque sia, tra tutti i vulcani presenti nel nostro pianeta l’Etna è sicuramente uno dei più straordinari”.

