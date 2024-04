Più di qualche calcinaccio dal muro e dal tetto sono crollati in un edificio del rione Cappuccinelli, a Trapani, giovedì scorso. In via Giannitrapani, frammenti spessi di muro ed intonaco si sono staccati nel cortile interno di un’abitazione in cui vive una famiglia che adesso, per paura di ulteriori e più pericolosi crolli nella palazzina, chiedono dei controlli maggiori da parte delle Istituzioni.