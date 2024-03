Marsala: in Chiesa Madre si inaugura il nuovo fonte battesimale

Nella Grande Veglia della prossima notte di Pasqua sarà benedetto il nuovo fonte battesimale della Chiesa Madre di Marsala. Il nuovo fonte, in marmo, dono delle Cantine Pellegrino di Marsala, sarà collocato in continuità estetica e liturgica con l’ambone, per rispondere alle attuali modalità in cui si celebra adesso il sacramento del Battesimo.

Il 21 ed il 22 marzo, alle ore 18 in Chiesa Madre saranno proposti anche due giorni di preparazione alla Pasqua con il liturgista Goffredo Boselli, autore di numerose pubblicazioni e membro della Consulta dell’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI, proprio sul tema del Battesimo e sul significato del fonte battesimale. L’incontro di giovedì 21 avrà come tema “Il fonte battesimale, luogo della celebrazione del Battesimo”; quello di venerdì 22 avrà invece come tema “Il Battesimo, porta della vita spirituale del cristiano”.