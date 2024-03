Cioccofest, evento storico per Campobello con oltre 25mila presenze

Straordinario successo di pubblico per la 1ᵃ edizione del “Cioccofest” di Campobello di Mazara, che nel corso delle 3 giornate, da venerdì scorso e sino a domenica sera, ha fatto registrare un vero e proprio boom di presenze, con oltre 25mila visitatori arrivati da tutta la Sicilia per partecipare al “dolcissimo” evento enogastronomico. A inaugurare l’evento, venerdì 8 marzo, sono stati oltre 2000 studenti provenienti dalle scuole di Campobello, Castelvetrano, Mazara, Strasatti, Marsala e Alcamo, che hanno partecipato ai laboratori didattici per la lavorazione del cioccolato, che si sono tenuti all’interno dell’ex chiesa dell’Addolorata.

Nel corso della festa, si sono alternati, inoltre, momenti di intrattenimento musicale con vari gruppi dal vivo, visite guidate al parco archeologico delle Cave di Cusa, sfilate in costumi d’epoca rinascimentali con i figuranti del Corteo storico di Santa Rita e altre attività ludiche dedicate in modo particolare a bambini e ragazzi. Grande apprezzamento ha riscosso, in particolare, l’altare di San Giuseppe realizzato dalla Pro Loco Costa di Cusa all’interno dello storico Palazzo Accardi, dove un flusso ininterrotto di visitatori ha potuto ammirare i minuziosi dettagli dell’allestimento dedicato alla memoria di Baldassare Stallone e Girolama Giorgi, i coniugi, scomparsi qualche anno fa, che per più di mezzo secolo sono stati “mastri” d’altare a Campobello. Sempre all’interno di Palazzo Accardi, è stato inoltre possibile apprezzare i bravissimi alunni dell’Istituto Comprensivo “Pirandello – San Giovanni Bosco” che si sono cimentati nella rievocazione degli antichi mestieri della Sicilia.

Folklore, enogastronomia, divertimento e riscoperta del territorio hanno, dunque, caratterizzato l’intera manifestazione, che è stata promossa dall’Amministrazione comunale in sinergia con l’associazione Arcadia e con il contributo delle locali associazioni e di diverse aziende sponsor, che hanno espresso grande soddisfazione per la straordinaria riuscita dell’evento. Un risultato che, dunque, può essere considerato “storico” per la città di Campobello, che grazie anche al Cioccofest è tornata a vivere momenti di grande aggregazione, condivisione sociale e di promozione delle eccellenze gastronomiche tradizionali legate al comparto dolciario e a quello dell’arte bianca, che al pari dell’oliva e dell’olio meritano di essere valorizzate e fatte conoscere a una platea sempre più vasta e qualificata di consumatori.