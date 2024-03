A Marsala “Mai” campagna per i diritti delle donne, evento all’Impero

A Marsala al via domani “Mai”, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale dei diritti delle Donne dell’8 marzo. Il progetto, nato lo scorso dicembre, si è concretizzato in un video sul tema che – dopo la visione in diversi locali di intrattenimento musicale e ritrovo giovanile, sia nel periodo natalizio che in quello carnevalesco – sarà proiettato domani mattina al Teatro Impero alle ore 11. Precederà la performance di Cinzia Spanò che – con la direzione artistica di Fabrizio Lombardo – sarà protagonista di “Tutto quello che volevo. Storia di una sentenza”.

L’evento, gratuito e aperto alla cittadinanza e a cui sono stati invitati a partecipare gli istituti superiori della Città, ripercorre la storia di due ragazzine di 14 e 15 anni che si prostituivano dopo la scuola in un appartamento ai Parioli. Il caso ebbe una fortissima eco mediatica anche per via dei clienti della cosiddetta “Roma bene” che frequentavano le due ragazze e da cui ne è stata tratta anche una serie tv di successo dal titolo “Baby” distribuita da Netflix. Lo spettacolo è dedicato alla giudice Paola di Nicola che chiuse quel processo con una coraggiosa e sorprendente sentenza.