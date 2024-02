Vento e pioggia nel week-end: torna l’allerta gialla in Sicilia

Condizioni meteo altalenanti, questa settimana, in Sicilia. Dopo le piogge di martedì, le giornate centrali della settimana hanno riportato il sole e fatto rialzare la colonnina di mercurio, regalando una breve parentesi primaverile ai siciliani. Come preannunciato dai meteorologi, tuttavia, il fine settimana sarà segnato nuovamente dal maltempo nelle nove province siciliane.

Per la giornata di sabato 24 febbraio la Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino con tanto di allerta gialla in tutta l’isola. Le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrosettentrionali, con quantitativi cumulati da puntualmente moderati a moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli. I venti saranno forti meridionali sui settori ionici e molto mossi tutti i bacini, riproponendo il rischio di mareggiate lungo le località costiere. In locale, sensibile diminuzione le temperature massime, che dunque scenderanno su livelli più in linea con la media della stagione invernale.