Si conclude all’Itet di Marsala il progetto Cre.o.la 2.0

Sabato 24 alle ore 10.30 presso l’Itet Garibaldi di Marsala si terrà l’evento finale del progetto Cre.o.la 2.0, finanziato dal programma Erasmus+ e coordinato dall’associazione marsalese Amunì step by step. Il progetto Cre.o.la 2.0 coinvolge 3 partner internazionali: Future Focus, un ente di formazione basato a Malta; ICEP, un ente certificatore basato in Slovacchia; Redial, un’associazione che si occupa di inclusione sociale con sede in Irlanda. Verranno esposti gli scatti dei giovani migranti che hanno partecipato al progetto all’ interno della Mostra “Where are you?”. Interverranno la dirigente Loana Giacalone, la coordinatrice del progetto Alice Piazza, l’assistente sociale Elena Milazzo.

CRE.O.LA. (Creatività Organizzazione Lavoro) ha come obiettivo generale quello di facilitare l’accesso al mercato del lavoro di giovani con background migratorio, e abbattere le distanze culturali e sociali tra migranti e popolazione locale attraverso la creazione di strumenti/azione volti ad avvicinare i migranti al mondo del lavoro e viceversa. Attraverso la conoscenza reciproca si vuole rendere maggiormente fruibile il ventaglio di possibilità di incontro e conoscenza offerto dai paesi di arrivo in ambito lavorativo, uscendo da quelle logiche che vedono troppo spesso impegnati i migranti in lavori degradanti e disumanizzanti. Le azioni volte alla conoscenza reciproca, alla ricerca di un linguaggio comune, all’utilizzo del digitale come strumento di autonomia, rispondono al desiderio di trasferire contenuti duraturi e funzionali in tempi di digitalizzazione e di accrescimento della dimensione europea.