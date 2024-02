Marsala, bloccati i lavori di posa della fibra ottica. La ditta non era autorizzata

Nella mattinata di giovedì 1 febbraio gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti in Piazza Piemonte e Lombardo a Marsala per bloccare i lavori e sanzionare la ditta che, senza le giuste autorizzazioni, stava lavorando per la posa di cavi di fibra ottica danneggiando anche un tratto di pista ciclopedonale.

“Abbiamo immediatamente intimato alla ditta esecutrice di sospendere le opere di posa dei cavi della fibra ottica – ha precisato l’assessore Giacomo Tumbarello – perché non in regola con le dovute prescrizioni. La ditta, infatti, aveva fatto richiesta di autorizzazione a settembre dello scorso anno e avrebbe dovuto terminare i lavori prima della realizzazione della pista ciclabile. In mancanza dei giusti requisiti, i Vigili hanno dunque bloccato i lavori. Occorre anche precisare che obbligheremo la ditta a ripristinare lo stato dei luoghi mentre ci riserviamo di chiedere un eventuale risarcimento dei danni arrecati all’immagine della pubblica amministrazione.

Stiamo, inoltre, valutando – conclude l’assessore Tumbarello – di sospendere l’efficacia di tutte le autorizzazioni rilasciate per l’esecuzione di lavori di canalizzazione su strada al fine di rivedere gli accordi con i gestori dei sottoservizi”.