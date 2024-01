In Sicilia fallisce la proposta del percorso scolastico ridotto a 4 anni

“Su 154 istituti tecnico professionali monitorati dalla nostra organizzazione in Sicilia, solo 10 hanno aderito alla sperimentazione proposta dal governo che comprime il percorso scolastico dagli attuali 5 anni a 4. Un fallimento annunciato che dà ragione alle nostre perplessità”. Lo dichiara Adriano Rizza, segretario della Flc Cgil Sicilia.

“La comunità scolastica siciliana, in linea con quella delle altre regioni italiane – aggiunge – ha bocciato il tentativo del governo di ridurre le ore di didattica generale per gli studenti che intendono intraprendere un percorso di istruzione tecnico professionale. Eppure il Ministro Valditara non solo fa orecchie da mercante, ma addirittura spaccia questi dati come un successo”.

“Invitiamo ancora una volta il governo – conclude Rizza – a tornare sui propri passi e ad aprire su questo tema un confronto vero sulle reali necessità di riforma del settore tecnico-professionale, che semmai ha bisogno di aumentare il tempo scuola e non di ridurlo”.