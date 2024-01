Europee, Salvini “Non mi candido Lega ha tanti anche più in gamba di me”

MILANO (ITALPRESS) – “No”, non mi candido alle elezioni europee, “faccio il ministro delle Infrastrutture, il segretario della Lega. Stiamo lavorando al Piano casa, dobbiamo sistemare le Motorizzazioni civili. La Lega ha tanti uomini e donne in gamba, anche più di me per raccogliere la fiducia degli italiani che sono convinto ci sarà”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4.

Foto: Agenzia Fotogramma

