Maltempo in Sicilia e nel trapanese, ancora allerta gialla

Non si arresta il maltempo in questi giorni di inizio gennaio. Per la verità il tempo è stato clemente fino ai primissimi del 2024. Dal 6 invece, allerta gialla in tutta la Sicilia e quindi in Provincia di Trapani con forti raffiche di vento, temporali e piogge anche nella giornata di oggi, 8 gennaio.

Il bollettino metereologico della Protezione Civile fornisce i consigli di prestare attenzione, soprattutto alle burrasche, segnando invece con codice verde il rischio idraulico.

Il vento di questi giorni sta causando dei danni a Trapani, a Marsala, a Favignana, in particolare. Nonostante ciò ieri i voli da e per Birgi sono tutti partiti e atterrati senza particolari problematiche.