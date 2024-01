Testimone e protagonista di un’arte antica: il Maestro d’ascia Antonino Parrinello riceve il Premio 91025 – VIDEO

Prestigioso riconoscimento per il maestro d’ascia Antonino Parrinello, titolare dell’omonimo cantiere navale marsalese, che lo scorso 17 dicembre ha ricevuto il “Premio 91025 – Il Premio della Città di Marsala”. “Questo riconoscimento – si legge nella motivazione – è un tributo meritato a una vita interamente dedicata a un mestiere artigianale che incarna la tradizione e la storia di Marsala. Il Sig. Parrinello si distingue come uno dei pochi maestri d’ascia rimasti in Sicilia, testimone vivente di un’arte antica che ha plasmato l’identità e la cultura della nostra comunità. Attraverso le sue abilità straordinarie e la sua passione senza fine, ha contribuito a preservare e tramandare un patrimonio di conoscenze che rischia di andare perduto nel vortice del progresso”. Figlio d’arte, Antonino Parrinello porta avanti da tanti anni l’attività avviata dal padre nell’immediato dopoguerra. L’approfondita conoscenza del mestiere, unita ad uno sguardo sempre proiettato verso il futuro, gli ha permesso nel tempo di ampliare il raggio d’azione del cantiere di famiglia realizzando imbarcazioni che hanno superato i confini nazionali ed europei.