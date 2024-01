Sospeso volo da Malta a Catania dopo l’arresto di due passeggeri

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Due passeggeri che erano a bordo di un aereo dell’Air Malta sono stati fermati dalla polizia dopo che si erano comportati in modo inappropriato con l’equipaggio. Il volo KM3642 da Malta a Catania doveva partire martedì scorso alle 21:55 ma è decollato alle 02:15.

A causa di questo notevole ritardo, il turno dell’equipaggio a bordo del primo aereo è terminato e quindi è stato necessario utilizzare un altro aereo mentre i passeggeri aspettavano in aeroporto. In conseguenza di questo ritardo, il volo KM3643 da Catania a Malta ha subito un ritardo di diverse ore ed è terminato alle 4 del mattino.

Un portavoce della Polizia maltese ha confermato che alcuni passeggeri sono stati fatti sbarcare su richiesta del capitano.

Nel 2022, diversi passeggeri sono stati sbarcati da un volo all’aeroporto dopo essere stati sorpresi con documenti non validi.

– photo credit Malta Airport –

(ITALPRESS).