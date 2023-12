In Consiglio invocano il sindaco. Resta Marsala Schola, ma Città fuori dal Distretto Turistico

Ultime sedute dell’anno al Consiglio comunale di Marsala… ma senza la Giunta e alcuni importanti punti all’Ordine del Giorno quali il bilancio e la relazione annuale del sindaco.

Presenti 16 consiglieri comunali, ieri il presidente Enzo Sturiano ha dato la parola per le comunicazioni a Flavio Coppola, Gabriele Di Pietra, Pino Carnese, Piergiorgio Giacalone. A seguire, Leo Orlando ha rivolto un plauso ai dipendenti comunali che hanno contribuito al finanziamento dei lavori per la piscina comunale e si è complimentato con il Corpo della Polizia Municipale per un servizio di inseguimento effettuato correndo rischi per l’incolumità degli agenti; Massimo Fernandez ha ringraziato quanti hanno risolto un problema sulla via Calogero Isgrò, ovvero una fuoriuscita di acque nere, mentre Pino Ferrantelli ha posto il problema dell’incolumità pubblica a causa di quanti scorrazzano per le vie cittadine con auto e moto.

Conclusa questa prima fase, Sturiano ha ricordato la prematura scomparsa di Mario Parrinello, coniuge della direttrice della Biblioteca comunale Milena Cudia. Presente l’assessore Salvatore Agate, lo stesso si è scusato per il protrarsi dei lavori di Giunta che hanno impedito di essere puntuale in Aula. Ha quindi risposto ad alcune comunicazioni.

I lavori sono proseguiti con la discussione e l’approvazione di tre riconoscimenti di “debiti fuori bilancio” su cui aveva relazionato Ferrantelli. Successivamente, nel prendere la parola, Di Pietra si è soffermato sulla delibera “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche”, chiedendone il prelievo. Approvato l’atto, lo stesso è stato illustrato dall’assessore Agate comunicando, in particolare, la rescissione dell’adesione al Distretto Turistico e il mantenimento dell’Istituzione Marsala Schola che sarà riesaminata sotto il profilo giuridico e dei servizi erogati (c’è uno studio-approfondimento in corso). Subito dopo sono intervenuti Orlando, Ferrantelli, Di Pietra e Coppola.

Dopo alcune precisazioni dell’assessore Agate (l’atto sulle “partecipate” fotografa la situazione nell’anno 2022; continuano le interlocuzioni con l’Università di Palermo per la sede a Marsala della Facoltà di Enologia), sono continuate le richieste di chiarimenti e contestazioni politiche dei consiglieri Orlando, Di Pietra e Coppola.

Al termine della discussione – mentre diversi consiglieri avanzavano la richiesta della presenza in Aula del sindaco Grillo, al fine di continuare la trattazione del punto sulle “partecipate” – il presidente ha aggiornato i lavori a stamattina con seduta già convocata per le ore 11.