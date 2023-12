Autovelox non omologato, condannato il Comune di Marsala

L’autovelox installato dalla Polizia Municipale e dal Comune di Marsala lungo la SS 115 in zona Strasatti, aveva portato a diversi malumori e a una pioggia di multe, a volte più di 4 per una stessa persona, portando ad appurare che il sistema di rilevazione automatica della velocità nel tratto di strada interessato, però, non era proprio regolamentare.

Dopo tanti ricorsi che l’Autorità Giudiziaria ha ammesso, avverso le multe dovute all’Autovelox, arriva l’ennesima sentenza pochi giorni fa, emessa dal giudice di pace di Marsala Alberico Pellecchia.

Un giovane marsalese, Roberto Galfano, difeso dall’avvocata Anna Giuseppa Calamia, ha fatto ricordo contro un verbale rilevato dalla Polizia Municipale locale tramite il dispositivo Autosc@n Speed perchè, sulla strada suddetta il limite di velocità è di 50 km/h e Galfano procedeva a velocità superiore.

Il giudice di pace però ha accolto l’impugnativa del verbale in quanto è stato considerato illegittimo lo stesso per omessa dimostrazione in giudizio della perfetta funzionalità e quindi omologazione dell’apparecchio elettrico utilizzato per il rilevamento della velocità e circa la mancata indicazione sia nel verbale che nell’ulteriore documentazione prodotta in giudizio, dei dati relativi all’omologazione dell’autovelox installato a Strasatti, criterio fondamentale per determinare la regolarità del dispositivo elettronico. Il giudice ha infine annullato il provvedimento impugnato e condannato il Comune di Marsala al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente pari a 300 euro.