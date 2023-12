Via libera del Consiglio comunale di Trapani alla mozione dem per intitolare una via al senatore Di Nicola

Il Consiglio comunale di Trapani ha approvato all’unanimità una mozione intitolazione di una via al senatore Francesco Di Nicola. La mozione è stata presentata dal gruppo PD e fortemente voluta dal professore Valenti, dal presidente Tarantino, oltre che dal circolo del Partito Democratico di Trapani nel suo insieme.

Di Nicola viene ricordato come “un senatore lungimirante”. “Durante i suoi mandati – dichiara il gruppo – si è occupato di temi ancora attuali come quelli riferiti all’agricoltura, alla pesca, al turismo e al trasporti. Parecchi i provvedimenti richiesti per agevolare i coltivatori danneggiati dalla calamità naturali, sul caro benzina, sui treni Trapani-Palermo, sui costi dei collegamenti con le isole minori e sulla prevenzione incendi. Già quarant’anni fa!”

“Temi che ancora oggi vengono affrontati dal Partito Democratico in ARS ed alle camere.- dichiara Marzia Patti, prima firmataria e vicecapogruppo – È infatti, di qualche settimana fa l’intervento dell’amministrazione Tranchida e della maggioranza in consiglio comunale a sostegno del settore vitivinicolo, le costanti le richieste di aiuto immediato all’agricoltura, non solo trapanese, avanzate dall’onorevole. Safina alla giunta Schifani, la quale nulla o quasi ha previsto per questo settore, ed, ancora, le richieste avanzate dal gruppo PD in ARS circa la prevenzione incendi, in una Sicilia messa costantemente in ginocchio e notevolmente indietro, che la posizione nonché di netto contrasto assunta sugli elevati costi dei trasporti marittimi, che stanno mettendo in difficoltà intere comunità”

Conclude il gruppo dei democratici trapanesi: “Una via per ricordare l’impegno che, ancora oggi, contraddistingue la classe dirigente di sinistra e che possa essere d’esempio per le generazioni presenti e future”.