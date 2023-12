Patto stabilità, Tajani “Vogliamo firmarlo ma non dev’essere dannoso”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il punto di mediazione è che sia un Patto di crescita e stabilità, un patto che non sia peggiore di quello dal quale stiamo uscendo, che è stato sospeso in questi anni, un patto che permetta veramente di favorire la crescita del nostro Paese e non sia dannoso per l’Italia”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a margine della sua visita al Villaggio contadino di Natale di Coldiretti aperto oggi in piazza Municipio a Napoli. “Il ministro Giorgetti – spiega Tajani – sta lavorando bene, difendendo l’interesse nazionale: vediamo cosa si potrà fare. Noi vogliamo firmarlo questo Patto ma non deve essere un patto dannoso per il nostro Paese. I patti a livello europeo devono andare bene a tutta l’Europa non ad alcuni Paesi sì e ad altri no. Non troppo rigore, flessibilità e aiuti alla crescita”.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –