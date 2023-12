ROMA (ITALPRESS) – “Forza Italia è parte integrante del Partito popolare europeo: siamo europeisti e quindi i partiti non europeisti non possono essere in maggioranza con noi”. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg3.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).