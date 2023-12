A Castellammare iniziativa “Plastic free” in zona Madonna della Scala

Iniziativa di raccolta plastica a Castellammare del Golfo curata dall’associazione “Plastic free”: i volontari si ritroveranno nella zona “Madonna della Scala” il 3 dicembre, alle ore 11, e raccoglieranno i rifiuti in plastica abbandonati nell’area.

Per iscrizioni ed informazioni si può contattare il referente, Toti (3288447322) o utilizzare il codice QR della locandina.

L’attività è patrocinata dal Comune che ha siglato una convenzione con i volontari dell’associazione Plastic free per promuovere iniziative di raccolta plastica allo scopo di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente.

«Siamo lieti di riproporre l’iniziativa sospesa a luglio a causa degli incendi estivi nelle zone dove era stata prevista. Abbiamo avviato una serie di iniziative e attività di sensibilizzazione e rispetto ambientale e la convenzione con Plastic free rientra proprio in questa ottica della lotta all’abbandono di rifiuti con più momenti che saranno organizzati in diverse aree di Castellammare del Golfo – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’Ambiente Lorena di Gregorio -. Invitiamo i cittadini a partecipare alle iniziative curate dall’associazione Plastic Free che, con il suo referente locale, Toti Castronovo e tutti i volontari, ringraziamo per l’impegno a tutela dell’ambiente e l’esempio di rispetto del territorio che ci auguriamo possa essere seguito da tutti».