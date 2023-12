Castellammare si illumina di rosso, simbolo della lotta all’Aids

L’Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro l’Aids e la sera del 1° dicembre il castello a mare sarà illuminato di rosso, colore simbolo della lotta all’Aids.

La campagna di sensibilizzazione invita a sottoporsi al test per l’HIV e scardinare i pregiudizi poiché “la persona che vive con HIV, sottoposta alle attuali terapie, non è contagiosa né per il partner né per altri” poiché chi segue una terapia antiretrovirale efficace non trasmette il virus ad altre persone.

La giornata mondiale per la lotta contro l’Aids è stata istituita nel 1988 dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la prevenzione ed informazione sul virus, ribadendo l’importanza di effettuare test di screening per rilevare eventuali infezioni.

Annualmente è l’occasione per sensibilizzare, diffondere informazioni e accrescere la coscienza dell’epidemia mondiale di Aids, dovuta alla diffusione del virus HIV.