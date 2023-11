Alcamo e Castellammare puntano sugli impianti sportivi

Consegnati i lavori per la manutenzione e il potenziamento della palestra Bonanno a Castellammare del Golfo che da tempo necessita di interventi.

L’amministrazione comunale ha firmato il contratto con la ditta Pugliesi srl di Alcamo che si occuperà dei lavori di riattivazione dell’impianto sportivo Polivalente “Mimmo Bonanno” e del completamento della messa a norma degli impianti all’interno della palestra.

I lavori inizieranno a gennaio e dovrebbero concludersi in circa 8 mesi.

Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato il 29 giugno dalla giunta guidata dal sindaco Giuseppe Fausto poiché la ristrutturazione è stata finanziata nel 2021, dall’assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, con 950 mila euro del Piano di azione e Coesione (PAC) – Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

«Si tratta del primo stralcio di un intervento necessario per l’importante struttura sportiva poiché l’impianto verrà totalmente ristrutturato e potrà finalmente essere utilizzato pienamente –affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai lavori pubblici e sport Giovanni D’Aguanno- potenziando le infrastrutture sportive cittadine. Un segnale concreto dell’amministrazione comunale poiché le reputiamo luoghi importanti e necessari per la formazione e socializzazione dei giovani e non solo».

Complessivamente, però, per completare i lavori servono un milione e 390 mila euro circa (1.388,233,29).

«Con l’adeguamento costi la cifra finanziata non è sufficiente per completare i lavori e rendere totalmente operativa la palestra; per questo procediamo con il primo stralcio ma– spiegano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai lavori pubblici e sport Giovanni D’Aguanno-, come da relazione del responsabile del III settore, l’ingegnere Luigi Martino, il costo complessivo dei lavori supera il milione e trecentomila euro. Abbiamo già richiesto alla Regione altri 350mila euro e l’assessorato ha dato disponibilità chiedendo l’integrazione all’istanza di adeguamento costi, così da permetterci di definire i lavori e avere un impianto sportivo efficiente al servizio della città».

È stato pubblicato sul sito del Comune di Alcamo, invece, l’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati alla riqualificazione e gestione degli impianti sportivi comunali, rispettivamente il Catella, compresi i campi da tennis (c/da Timpi Rossi) e i campi sportivi siti tra la via Pia Opera Pastore e via Pirrello (di fronte scuola San Giovanni Bosco).

L’ avviso intende sfruttare le opportunità concesse dal D lgs 38/21 art 5 (entrato in vigore il 1^ gennaio 2023) riguardanti: costruzione, ristrutturazione, ripristino di impianti sportivi esistenti e la successiva gestione.

“L’ avviso – afferma l’assessore allo sport e agli impianti sportivi Gaspare Benenati – viene dopo l’indagine esplorativa del mese di luglio, quando tante associazioni sportive hanno espresso l’intenzione di iniziare un nuovo percorso. Infatti – continua l’assessore – le recenti modifiche normative applicate con la riforma dello sport spingono verso una gestione delle associazioni sportive che possa essere più professionale e meno amatoriale.”.

Conclude l’assessore: “la recente riforma ha previsto anche numerosi vantaggi per le associazioni sportive che gestiscono impianti sportivi, che se fruttati in modo intelligente, potranno portare benefici all’ intera collettività”.

INFO https://www.comune.alcamo.tp.it/it/news/121772/individuazione-soggetti-interessati-a-riqualificare-impianti-sportivi-comunali?type=3