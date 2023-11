Marsala: in Viale Whitaker l’asfalto si rifà… a metà

Marsala, si sa, è una città con alcune problematiche legate alla viabilità. Molte strade del centro urbano dopo diversi lavori, che siano fognature, condotte idriche o fibra, sono rimaste scarificate. I cittadini che risiedono nel viale Whitaker stanno manifestando il fatto che la strada continua ad essere non asfaltata e che solo adesso sta per essere sistemata. Ma solo in un tratto.

Ecco cosa ci dice il signor Daidone: “Non asfaltano il primo tratto, mi hanno riferito gli operai della ditta incaricata, perchè non interessato dalla nuova fognatura; lì dovrebbe provvedere il Comune. Ma sistemare la strada in un lato e non in un altro è ridicolo”. E torto non si può dargli.

D’altronde per il vero è stato sempre così, quando sono stati effettuati dei lavori di asfalto in passato, da seguito di interventi di varia natura, a parte la lunga attesa di mesi se non di anni, la manutenzione del manto è stata realizzata solo da un tratto e non dall’altro. E ciò crea anche un proprio decoroso decoro delle nostre strade che diventano bi-colore.