Caro voli, il sindaco di Marsala: “l’iniziativa contribuirà alla mobilità dei nostri concittadini”

Dopo la decisione del presidente della regione Renato Schifani, sul caro biglietti sui voli per il periodo natalizio da e per la Sicilia, si sono susseguite diverse prese di posizione a favore ( la maggioranza) e di diffidenza (una minoranza ) del mondo politico, sindacale e delle associazioni dei consumatori.

Per il sindaco di Marsala Massimo Grillo si espresso con una nota pubblica: “Ringrazio il presidente Schifani, l’assessore Aricò e il Governo Regionale per le importanti agevolazioni economiche sui biglietti aerei messe in campo a favore dei cittadini siciliani e per gli studenti. Questa iniziativa contribuirà in modo significativo alla mobilità dei nostri concittadini, rendendo meno gravosi per le famiglie siciliane gli spostamenti verso centri fondamentali come Roma e Milano”.