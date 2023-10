Paolo Ruggirello, ecco le motivazioni della sentenza: “I rapporti con la politica hanno reso più forte la mafia trapanese”

Rese note le motivazioni della sentenza del tribunale di Trapani che ha condannato a 12 anni l’ex deputato Paolo Ruggirello, nello aprile scorso. Ecco le motivazioni del provvedimento dei giudici: “Il movimento politico Articolo 4 strumento idoneo a consentire l’ingresso nelle istituzioni di soggetti graditi alla consorteria mafiosa.

E’ emerso con tutta evidenza che Paolo Ruggirello, nel corso della propria carriera politica, ha sistematicamente potuto contare sul consenso elettorale fornito da autorevoli esponenti dell’associazione mafiosa trapanese, fra cui il pacecoto Filippo Coppola, il mazarese Michele Accomando, i campobellesi Giovanni Buraci, Vincenzo La Cascia e Filippo Sammartano, nonché i trapanesi Pietro e Francesco Virga”.

In pratica non usa mezzi termini la sezione penale del tribunale di Trapani presieduta da Daniela Troja nelle motivazioni della sentenza che ha condannato il big delle preferenze siciliano Paolo Ruggirello, l’ex deputato regionale passato dal centrodestra al centrosinistra, a 12 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, il 12 aprile scorso. .