Marsala, la consigliera Genna chiede maggiori controlli nel centro in occasione del Capodanno

Con una nota indirizzata al sindaco di Marsala Massimo Grillo e al presidente del Consiglio in prossimità delle scadenze di Capodanno interviene Rosanna Genna:

“… chiedo di avviare tramite il comando di Polizia Municipale – afferma la consigliera di Lealtà Italiana – tutte le azioni di concertazione con le altre forze dell’ordine per rendere Marsala più sicura ed in particolare di intensificare i controlli in piazza Matteotti, piazza Loggia, piazza Mameli, piazza Francesco Pizzo e tutte le altre arterie del centro storico“.