Covid 15 maggio: più guariti che positivi, in Sicilia solo 1.837 casi

Sono 27.162 i positivi al Coronavirus in Italia oggi, con 62 morti (totale da inizio pandemia di 165.244) e +30.334 guariti (totale 15.894.511). I tamponi eseguiti sono stati 194.577 tamponi, con un tasso di positività del 14%.

Sono 7.532 i ricoveri nelle degenze ordinarie (-118), 347 quelli in Intensiva (+7), con 30 ingressi giornalieri.

Sono 998.118 gli attuali positivi in totale nel Paese, con una decrescita di 2.670 casi.

I nuovi casi di contagio registrati oggi in Sicilia sono 1.837 e il totale da inizio epidemia sale così a 1.156.765. I guariti ammontano invece a 1.050.132, 1.965 in più rispetto a quanto registrato ieri. Sono 3 i nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 10.766. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 564 sono relativi a giorni precedenti al 14/05/22 (di cui n. 284 del 13/05/22) e che sul numero complessivo dei decessi comunicati in data odierna N. 1 fa riferimento al 15/05/2022 e N. 2 al 13/05/2022.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +15.524 (si contano anche quelli rapidi).

Attualmente positive nell’isola complessivamente ci sono 95.867 persone. Degli attuali positivi, 634 (-16) pazienti sono ricoverati con sintomi, 38 persone sono in terapia intensiva (+2).

Questi i dati province

Palermo: 275.738 (549); Catania: 240.063 (597); Messina: 165.903 (312); Siracusa: 105.146 (294); Agrigento: 91.392 (290); Trapani: 89.679 (199); Ragusa: 83.918 (213); Caltanissetta: 69.241 (157); Enna: 33.284 (56)