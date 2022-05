Emendamento alla finanziaria di Lo Curto e Tancredi su Misiliscemi

Con un emendamento presentato dal deputato regionale di Attiva Sicilia, Sergio Tancredi, insieme con la collega Eleonora Lo Curto dell’Udc, sono stati stanziati nella finanziaria regionale 500 mila euro per il nuovo Comune di Misiliscemi.

Queste risorse serviranno per la progettazione e l’avvio delle attività con particolare riferimento all’istituzione del Parco agricolo di Misiliscemi come elemento di sviluppo economico e di aggregazione socio-culturale del Comune. “Si sostiene in questo modo il Comune di Misiliscemi nato lo scorso anno anche per migliorare un territorio che era stato abbandonato a se stesso – spiega Sergio Tancredi – Questo stanziamento è un primo passo per fornire all’Ente strumenti e risorse necessari per la sua attività e per lo sviluppo socio-economico della sua popolazione”