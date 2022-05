Al campo di via Istria festa in onore di Giuseppina Toto Graffeo

Domenica 22 maggio, a partire dalle ore 9 (inizialmente avrebbe dovuto tenersi giorno 8, evento rinviato a causa di meteo avverso), nel quartiere di via Istria i Fenici Rugby Marsala assieme ad altre associazioni del territorio, organizzano un evento al campo “Gaspare Umile”.

L’iniziativa è dedicata a Giuseppina Toto Graffeo, riconosciuta fra “I Giusti di Sicilia” ed amata nel quartiere che si è distinta nel campo sociale, dando prova di elevati doti di coraggio, tenacia, altruismo e generosità. Attraverso il racconto di chi ha vissuto accanto a Giuseppina in via Istria, raccoglieremo il suo esempio di legalità, solidarietà e riscatto.

I Fenici Rugby Marsala assicureranno una giornata piena di divertimento con: il gioco dei re con scacchi giganti, in cui i ragazzi verranno istruiti da giocatori esperti; un’estemporanea di pittura guidata da un maestro d’arte; un momento dedicato agli amici a 4 zampe con cui i giovani giocheranno con i cani assieme agli istruttori; tecniche di riciclo per imparare a differenziare correttamente; manovre salva-vita con la Croce Rossa Italiana sezione di Marsala e screening cardiologici da effettuare sul posto; gioco con gli Scout per imparare tecniche di vita all’aperto nel rispetto dell’ambiente.