Covid 28 aprile: in Italia 69.204 casi, in Sicilia si riconteggiano positivi e deceduti

Sono 69.204 i positivi al Coronavirus di oggi in Italia, sono 131 i decessi (totale da inizio pandemia di 163.244) e 55.773 i guariti (totale 14.937.738). I tamponi effettuati sono 441.526 e il tasso di positività è del 15,7%.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.076 (-79), mentre sono 382 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-12), con 46 ingressi giornalieri.

Sono 1.248.806 gli attuali positivi in totale nel Paese, con un incremento di 14.130 casi.

In Sicilia invece, sono 4.106 i positivi al Covid-19, con 20 decessi (totale 10.549) e 4.539 guariti (totale 969.267). La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 836 sono relativi a giorni precedenti al 27/04/22 (di cui n. 738 del 26/04/22, n. 49 del 25/04/22, n. 23 del 24/04/22, n. 3 del 23/04/22, n. 6 del 22/04/22) e che sul numero dei deceduti comunicati in data odierna N. 3 fanno riferimento al 27/04/2022 – N. 6 al 26/04/2022 – N. 1 al 25/04/2022 – N. 1 al 24/04/2022 – N. 1 al 23/04/2022 – N. 1 al 22/04/2022 – N. 2 al 21/04/2022 – N. 1 al 20/04/2022 – N. 2 al 18/04/2022 – N. 1 al 17/04/2022 – N. 1 al 25/03/2022.

Sono 124.661 gli attuali positivi complessivamente sull’isola, con un lieve incremento di casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +29.438 (si contano anche quelli rapidi). L’incidenza si attesta al 15,67%.

Degli attuali positivi, 852 (–14) pazienti sono ricoverati con sintomi, 47 persone sono in terapia intensiva (-2).