Campobello celebra il 77° anniversario della Liberazione

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Campobello, in collaborazione con la locale sezione dell’associazione nazionale Combattenti e Reduci, celebrerà il 25 aprile, data in cui ricorre il 77° anniversario della Liberazione italiana dal Nazi-Fascismo.

Come da tradizione, alle ore 10, si terrà una sobria cerimonia commemorativa all’interno della villa comunale, dove il sindaco Giuseppe Castiglione deporrà una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

Alla cerimonia saranno presenti, inoltre, le locali autorità civili, militari e religiose.

Considerata la rilevanza della ricorrenza, che rappresenta un’occasione significativa per mantenere viva la memoria e per trasmettere i valori di libertà che sono alla base della nostra Costituzione, il Sindaco invita la cittadinanza, i giovani e, in particolare, le associazioni, per il ruolo che svolgono nei confronti della società civile, a partecipare alla manifestazione.