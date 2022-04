“Alla Bit di Milano a nostre spese”: il chiarimento di Orlando, Giacalone e Di Pietra

Riceviamo e pubblichiamo una nota, a firma dei consiglieri comunali di Marsala Leo Orlando, Gabriele Di Pietra e Piergiorgio Giacalone, a proposito della loro partecipazione alla Bit di Milano.

Egregio Direttore,

alla luce di diversi articoli, comunicati stampa forvianti e commenti pubblicati sui social media, i sottoscritti Consiglieri Comunali Leo Orlando, Piergiorgio Giacalone e Gabriele Di Pietra ritengono opportuno precisare quanto segue.

Nei giorni scorsi ci siamo recati a Milano per partecipare alla Borsa Internazionale del Turismo ritenendo la stessa manifestazione un’occasione di crescita. Oltre a rappresentare la Città di Marsala è stato un momento di confronto con gli operatori turistici di altre regioni italiane e di diversi stati, europei e non. Riteniamo, infatti, sia necessario studiare le strategie messe in atto da chi ha già dimostrato di saper valorizzare nel migliore dei modi il proprio territorio.

Pertanto, ribandendo l’importanza dell’evento in questione, crediamo sia doveroso chiarire che la nostra presenza alla BIT non ha gravato in alcun modo sulle casse comunali considerato che tutte le spese sono state sostenute dai sottoscritti.

Tanto si doveva per opportuna conoscenza,

Cordiali saluti,

Leo Orlando, Piergiorgio Giacalone, Gabriele Di Pietra