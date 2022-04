Collezione Kim, uno spazio per Salemi a New York

Prende forma a New York il nuovo progetto di collaborazione tra il Comune di Salemi e Yongman Kim, imprenditore coreano che nel 2009 donò alla cittadina trapanese la propria collezione di film in VHS e DVD. Inaugurato nella Grande Mela uno spazio dedicato ai film digitalizzati della collezione nel quale è possibile conoscere Salemi. È stato realizzato così uno dei punti previsti dalla nuova intesa sottoscritta tra l’amministrazione comunale e Kim. La collezione digitalizzata sarà disponibile anche a Salemi. La città trapanese – con la sua storia e le sue iniziative turistiche e culturali – ha ora un suo spazio dedicato al Centro Kim di New York: le brochure e le foto che raccontano della città sono ospitate nella Grande Mela con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze naturalistiche, artistiche e culturali di Salemi. Per suggellare la nuova intesa sono volati a New York il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, il vice sindaco, Calogero Angelo, e il presidente del consiglio comunale, Lorenzo Cascio, ospiti di Kim.

“Oggi poniamo la prima pietra di un nuovo cammino da percorrere insieme – ha affermato Venuti ringraziando mister Kim per l’accoglienza e invitandolo a Salemi -. Un momento importante per la nostra città, stretta ora a New York da un nuovo legame: insieme potremo dare vita a tante iniziative per valorizzare al meglio la collezione, dare a Salemi una vetrina importante negli Usa e mettere in campo idee e progetti in grado di accrescere l’appeal turistico della città”.

Venuti ha poi annunciato per l’estate il primo festival del cinema dedicato alla Collezione Kim. In base all’intesa sottoscritta nel luglio dello scorso anno, infatti, a Salemi nasceranno la rassegna cinematografica e una nuova sezione del polo museale dedicate alla collezione. All’interno del sistema museale della città troveranno posto cimeli come foto, copertine prestigiose e biglietti da visita Kim’s Video degli anni ’80 e ’90.