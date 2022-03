Trapani e Palermo unite nella “La Rotta dei Florio”, regata velica d’aultura

Si è svolta stamattina nella sala “Fulvio Sodano” del Comune di Trapani la presentazione de “La Rotta dei Florio”, una regata di vela d’altura, che si svolgerà dal 13 al 15 maggio, riservata alle imbarcazioni Orc Crociera/Regata e Gran Crociera.

Trapani e Palermo sono legate al mare in modo indissolubile e che grazie al mare sono oggi tra loro unite anche nel nome dello sport e della storia. La Lega Navale di Trapani e il Club Canottieri Roggero di Lauria di Palermo si ritrovano insieme per celebrare un momento importante: i 120 anni del Circolo Lauria, presieduto da Andrea Vitale, e i 122 anni della sezione di Trapani della Lega Navale, presieduta da Nicola Di Vita.

Una regata che vede protagonista anche la città Trapani. Con il Trofeo verrà, infatti, ripercorsa la rotta storica delle imbarcazioni commerciali della flotta dei Florio, che si sono affermati nel mondo come i grandi armatori siciliani. Viene in questo modo celebrata anche la figura di Ignazio Florio che nel 1902 ha fondato il Circolo di Palermo. Figura di riferimento di una delle famiglie più importanti del XIX secolo. La regata si articolerà su due tappe, tra Palermo, Trapani e le isole Egadi. Lungo queste 115 miglia, la premiazione della prima tappa sarà proprio a Trapani.

Andrea Vitale (presidente Club Roggero di Lauria): «Nel segno del ricordo della nostra fondazione e del nostro fondatore Ignazio Florio, abbiamo voluto unire Palermo e Trapani con questa bella regata. Esperienze che si sommano con i festeggiamenti di oltre 360 anni di attività. Grazie allo sport e alla cultura i tre circoli hanno creato delle persone migliori».

Nicola Di Vita (presidente Lega Navale Italiana sezione di Trapani): «La nostra sezione della Lega Navale è una delle prime dieci sezioni di Italia, essendo stata costituita nel 1900 con il primo presidente Nunzio Nasi. Siamo felici di condividere questi anniversari con gli amici della vicina Palermo, promuovendo per i nostri territori una manifestazione molto interessante».

Giacomo Tranchida (sindaco di Trapani): «Siamo estremamente felici di condividere con gli organizzatori di questa splendida regata, un momento così importante per la vela che vede la collaborazione di diverse realtà territoriali, sia trapanesi che palermitane, come la Lega Navale di Trapani ed il Club Canottieri Roggero di Lauria. Per la nostra città, sarà un piacere accogliere tutti i partecipanti a riprova dell’appetibilità del mare antistante la nostra città per manifestazioni come questa».

Paolo Petralia (assessore allo sport Comune di Palermo): «Siamo nelle mani di chi conosce la storia della vela in questa particolare zona della Sicilia. Abbiamo un territorio ricco di potenzialità e che può essere esempio di accoglienza e collaborazione. Un nuovo inizio di collaborazione nel segno dello sport, che può auspicare una stretta unione anche per il futuro».

Beppe Tisci (presidente Lega Navale Italiana sezione di Palermo): «La Fiv non può che vedere di buon occhio questo appuntamento, che punta ad essere duraturo nel tempo. La vela è trainante anche dal punto di vista economico. Lo sport può e deve dare una mano ai territori per un percorso di crescita della Sicilia. Questa manifestazione rappresenta la collaborazione di più circoli e ringrazio l’impegno giornaliero per la realizzazione di questo progetto».