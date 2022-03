A San Vito presentato il calendario della stagione estiva

L’Amministrazione comunale ha stilato il programma di eventi che animerà, da fine aprile a fine ottobre, il territorio comunale di San Vito Lo Capo. Si inizia subito dopo le festività pasquali con “A Tutto Sport” (21-25 Aprile), la manifestazione che valorizza le cosiddette “discipline minori” e che vede protagonisti centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia.

Nei mesi di marzo ed aprile si terrà “E ti vengo a cercare”, laboratorio di comunità per raccontare ai viaggiatori storie e luoghi per mantenere viva la memoria collettiva.

Un ritorno atteso, da ammirare a naso in su, sarà il Festival degli Aquiloni (23-29 maggio), con intrattenimento, laboratori e show.

Il lungo ponte del 2 giugno sarà dedicato allo sport accessibile ZERO BARRIERE e alla danza con “Tango Marathon”, l’abbraccio del tango con lo sfondo del mare. Dal 13 al 15 giugno si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Vito, Santo patrono di San Vito Lo Capo, con la rievocazione storica dello sbarco del Santo.

L’arte circense e di strada sarà, invece, la grande attrazione del San Vito Buskers (17-19 giugno), con esibizioni artistiche di altissimo profilo, davvero imperdibili.

A luglio tornano due appuntamenti tradizionali dell’estate sanvitese: Siciliambiente Film Festival (11-16 luglio), dedicato ai temi ambientali, della sostenibilità e dei diritti umani, e la rassegna letteraria “Libri Autori e Bouganville” (luglio-settembre). Ancora spazio allo sport con Streetball Bomgrounnd West Sicily (21-24 luglio), evento dedicato al basket outdoor; e poi un gradito e gustoso ritorno con Baglio, olio e mare (29-31 luglio), la kermesse gastronomica dedicata alle eccellenze agro alimentari e ittiche del territorio che si svolge nell’incantevole Baia Santa Margherita.

Da luglio a settembre, la proposta culturale sanvitese offrirà ad un pubblico attento ed appassionato musica, teatro e letteratura in riva al mare con “Albe e Tramonti”, mentre nel giardino di Palazzo La Porta sarà possibile ascoltare la musica “Classica”, le note dello swing interpretate da grandi artisti che suoneranno per la rassegna Swing Festival Colomba Bianca, oppure guardare i film del cartellone Cinema sotto le stelle.

Una interessante appendice musicale si svolgerà dal 5 al 7 agosto con Indie Club, il week end dello “Swing Festival –Colomba Bianca dedicato alla musica indie pop tra stage e performance.

La spiaggia di San Vito Lo Capo sarà lo scenario del Beach Soccer (1-7 agosto) e del Vertical Summer Tour di Radio Deejay ( 20-21 agosto). Dall’8 all’11 settembre si svolgerà la terza edizione di SUA- SAN VITO URBAN ART, con grandi street artist pronti a rigenerare, con disegni e colori, gli spazi pubblici.

La 25ª edizione del Cous Cous Fest, il Festival Internazionale dell’integrazione culturale, andrà in scena dal 16 al 25 settembre; mentre ad ottobre torna “Tempu ri capuna” (6-9 ottobre), la manifestazione dedicata al tipico pesce azzurro pescato nei nostri mari. Infine l’autunno sarà ricchissimo di appuntamenti sportivi: Outdoor Fest” (12-16 ottobre), l’evento dedicato agli sport all’aria aperta (climbing, mountaian bike, kite surf, sup, slacke line, parapendio, trekking ecc…) e Triathlon Sprint (16 ottobre); in programma anche due novità che vedranno atleti sfidarsi in una corsa ad ostacoli in un circuito cittadino (Obstacle Course Running-21-23 ottobre), e in una corsa in spiaggia (San Vito Beach Running– 29-30 ottobre).

«Abbiamo messo in campo un calendario ricchissimo di eventi facendo un ulteriore sforzo all’inizio e alla fine della periodo balneare per valorizzare le potenzialità del nostro territorio e lanciare la stagione degli sport outdoor, che va da ottobre fino ad aprile/maggio- dichiarano il sindaco Giuseppe Peraino e l’assessore al Turismo Nino Ciulla-. Crediamo che la vocazione turistica vada in questa direzione e abbiamo programmato tante attività che fungeranno da attrattori per vivere, attraverso lo sport, le bellezze naturali che San Vito Lo Capo offre tutto l’anno».

Il programma degli eventi estivi del Comune di San Vito Lo Capo sarà presentato a Milano alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in programma dal 10 al 12 Aprile.