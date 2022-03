Ex Provincia, assistenti all’autonomia degli alunni in sciopero: “Senza stipendi da mesi”

Da ieri e per l’intera giornata di oggi gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità delle scuole della Provincia, incrociano le braccia contro il mancato pagamento degli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio a cui, tra qualche giorno, si aggiungerà anche la mensilità di marzo.

A proclamare lo sciopero dei dipendenti della Società Cooperativa Azione Sociale Arl Onlus – che gestisce il servizio per conto del Libero consorzio di Trapani – è la Filcams Cgil di Trapani che denuncia “… la continua violazione del diritto contrattuale alla puntuale retribuzione” da parte della cooperativa al personale Asacom, gli assistenti per l’apprendimento degli alunni con disabilità, che lavorano in sinergia con gli insegnanti.

Già lo scorso anno, in aprile scorso, i lavoratori del settore avevano incrociato le braccia assieme al sindacato.

Le due giornate di sciopero, a cui hanno aderito oltre il 70% dei dipendenti, fanno seguito alla protesta, proclamata il mese scorso dalla Filcams sempre contro la mancata puntualità del pagamento delle retribuzioni.

“Dopo il precedente sciopero – dice il segretario della Filcams Cgil Anselmo Gandolfo – la Cooperativa Azione sociale aveva proceduto a erogare gli stipendi, ma solamente quelli relativi ai mesi di novembre e di dicembre. Oggi ci ritroviamo nuovamente davanti alla costante violazione di uno dei fondamentali diritti contrattuali. Nonostante ciò le lavoratrici e i lavoratori continuano a svolgere regolarmente la loro attività mostrando serietà e professionalità”.

La Filcams Cgil ha annunciato ulteriori iniziative di protesta volte a tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.