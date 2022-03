Pallamano: il Giovinetto Petrosino in casa contro Th Alcamo in B

Una stagione difficile, segnata da mille problematiche, Covid e stranieri prima di tutto. La società Il Giovinetto Petrosino, che aveva in programma di onorare al meglio il campionato dopo il sodalizio con la Puleo, si è data tanto da fare sul mercato per rinforzare la squadra puntando anche sull’acquisto di giocatori stranieri, ma il ritardo nella campagna acquisti ha costretto la società a rivolgersi a quei pochi giocatori rimasti liberi che non hanno sicuramente inciso, come ci si aspettava, sul tasso tecnico della squadra e alla fine sono stati rescissi anzitempo i contratti con i due croati che erano entrati in squadra, tenendo in organico solo il giovane Italo argentino Debernadinis e Vincenzo Pace in arrivo dal Girgenti.

Due le partite rinviate da recuperare, la prima contro HC Mascalucia per la convocazione di Giorgio Adamo in nazionale, la seconda chiesta dal Benevento per casi Covid in squadra, che avrebbe dovuto disputarsi domani al Palasport di Petrosino, mentre in recupero del Mascalucia si giocherà sabato prossimo in casa.

All’asciutto di vittorie da gennaio ma con incontri indubbiamente difficili contro Enna, Ragusa e ultimo quello a Fondi, dove la società ha giocato con i giovanissimi, quasi tutti under 18, avendo dovuto rinunciare a Pace, Lo Cicero, Leo Pantaleo, Giovanni Marino e Armato per motivi di lavoro e Lucido squalificato.

La squadra sta comunque continuando ad allenarsi per tenersi pronti per i prossimi incontri, soprattutto le gare casalinghe, primo tra tutti contro HC Mascalucia, fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione e per alzare il morale in vista delle altre partite impegnative contro Atellana, il recupero del Benevento e Girgenti fuori casa, per chiudere poi a Ragusa fuori casa e l’ultima in casa contro Aetna.

Poco meno di due mesi, durante i quali la Puleo potrà e dovrà risalire la classifica per poter tirare un bilancio positivo alla fine della stagione. In serie B con i giovanissimi Under 19, la squadra sta ben figurando e i giovani atleti stanno crescendo mentre nei campionati giovanili Under 15 e 17, la società sta lottando per la conquista delle finali regionali.

Domenica in serie B contro Alcamo, i giovanissimi condotti da Stefano Rallo avranno un’occasione importante per dimostrare di non avere nulla da temere nemmeno di fronte la prima in classifica.