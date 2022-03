Ucraina, Fico “I Parlamenti europei condannano l’aggressione russa”

ROMA (ITALPRESS) – “Tutti i Parlamenti europei questa mattina hanno condannato in modo fermo la vile aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Nel mio intervento ho sottolineato la richiesta di un immediato cessato il fuoco e subito dopo di una grande conferenza di pace. L’Europa poi si appresta a affrontare una crisi umanitaria forse senza precedenti. Tutti noi dobbiamo essere in grado di accogliere i profughi ucraini anche nelle nostre case, per un piano straordinario umanitario che dobbiamo mettere in campo il prima possibile e nel miglior modo possibile”. Così il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico a margine della riunione straordinaria dei Presidenti di Parlamento Ue con la partecipazione del presidente del Parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk.

(ITALPRESS).