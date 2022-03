Pista ciclabile Lungomare Marsala: pubblicato il bando per i lavori

L’Ufficio Regionale per l’Espletamento delle Gare di Appalto (UREGA) ha avviato la procedura per appaltare i lavori della nuova pista ciclabile di Marsala che dalla Salinella, in zona Sappusi, arriva fino al Porticciolo.

Oltre 1 milione e 500 mila euro l’importo a base asta, con offerte che dovranno pervenire entro il prossimo 22 Marzo. “Dallo scorso anno, confrontandoci con i tecnici e la Polizia municipale, abbiamo evidenziato il notevole impatto del progetto sulla viabilità, nonché le criticità da risolvere per garantire maggiore sicurezza a podisti e ciclisti – afferma il sindaco Massimo Grillo -. Non si vuole cadere negli stessi errori che ci siamo trovati ad affrontare con la pista ciclopedonale dello Stagnone, perchè vogliamo offrire un servizio a cittadini e turisti senza creare disagi”, dice un pò polemico il primo cittadino.

Il riferimento è sia all’opportunità di valutare il senso unico di marcia in alcuni tratti del percorso ciclabile, sia alla necessità di realizzare parcheggi lungo la pista. Non ultimo, vanno anche contemperate le esigenze delle attività commerciali che insistono sul Lungomare.

Il progetto per la realizzazione della pista ciclabile si sviluppa lungo un tracciato urbano che dal Lungomare Salinella passa per il centro storico e giunge fin oltre il Porto turistico (quasi 8 chilometri). Un investimento di circa 2 milioni di euro assegnati nell’ambito del programma “Agenda Urbana”, con un percorso panoramico che ha come sfondo le Egadi e su cui insistono importanti siti culturali, quali l’area archeologica di Capo Boeo, il Monumento ai Mille, le storiche Cantine del vino marsala.

(foto di repertorio)