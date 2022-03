MEGA Holding e Eagle Capital Ventures cedono quote di Chef in Camicia

ROMA (ITALPRESS) – Le holding di partecipazioni MEGA Holding Spa e Eagle Capital Ventures, attive nel mondo venture capital e private equity, insieme ai loro co-investitori hanno ceduto la partecipazione nella media company Chef in Camicia, leader nella divulgazione sui social network di contenuti legati al mondo del food e della cucina italiana, a OneDay Group, holding industriale impegnata nel settore travel & media.

La media company Chef in Camicia, nata nel 2016 dall’idea di tre ex chef a domicilio, Nicolò Zambello, Andrea Navone e Luca Palomba, che abbraccia soprattutto il target dei Millennial, rimane come sede operativa e studi di registrazione all’interno dell’MH Hub a Milano. Le portfolio companies del gruppo MEGA Holding e Eagle Capital Ventures di Federico Isenburg continueranno una partnership di tipo commerciale con OneDay Group.

“Chef in Camicia è un progetto stimolante, di forte impatto, in cui abbiamo investito con l’obiettivo di espanderne le potenzialità” spiegano Marco Boroli, founding partner & executive chairman di MEGA Holding e GianMaria Brusini, founding partner – Ceo di MEGA Holding, che aggiungono: “Siamo molto soddisfatti, in quattro anni di lavoro abbiamo raggiunto risultati importanti, valorizzando la società e supportandola per un significativo aumento del fatturato, con un buon ritorno diretto. In particolare, siamo stati i primi investitori nel 2017 con un capitale iniziale di 150mila euro, realizzando poi nel 2019 un round da oltre un milione di euro, per arrivare nel 2021 a 3,5 milioni di ricavi e 40 dipendenti”.

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione, GianMaria e soci hanno contribuito in maniera sostanziale alla crescita di Chef in Camicia, apportando non solo capitale ma anche skills manageriali. Continueremo a collaborare commercialmente con MEGA Holding con un nuovo sguardo al futuro condiviso con i nuovi soci di OneDay”, commenta Nicolò Zambello, founder e Ceo di Chef in Camicia.

MEGA Holding, società di investimento operativa in attività di private equity in società small cap, si avvale, in partnership con Eagle Capital Ventures, del veicolo Digital Capital Ventures per la gestione degli investimenti nel settore dei servizi digitali e nei media e del veicolo Food Capital Ventures per la gestione degli investimenti nei settori Food Retail, Food Product e Food Technology.

OneDay Group è un business builder che mette al centro le nuove generazioni: nei servizi e i prodotti delle sue 8 company i protagonisti sono Millennial e Generazione Z. Tra gli obiettivi, quello di far nascere community, valorizzarle e generare nuove opportunità imprenditoriali.

La transazione è stata gestita lato MEGA Holding e Eagle Capital Ventures e co-investitori da Advant NCTM, nella figura dei partner Michele Motta e avvocato Mario Bonferroni, mentre lato OneDay Group dallo Studio De Rosa, Russo & Associati con partner Andrea De Panfilis e l’avvocato Valentina Colonna.

