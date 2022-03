Enasarco, assemblea dei delegati approva previsione di budget 2022

ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco ha approvato a larga maggioranza la previsione di budget economico per il 2022, già deliberata all’unanimità dal Cda.

“La Fondazione che rappresentiamo deve diventare finalmente protagonista della vita del nostro Paese, intervenendo a sostegno dell’economia e influenzando anche le scelte i cui risultati si riflettono sulla nostra vita quotidiana, personale e professionale”, ha spiegato nel suo intervento il presidente della Fondazione, Alfonsino Mei. “Il piano di investimenti questa volta sarà un piano a favore del sistema Italia e dell’economia reale. I nostri soldi devono essere una risorsa per la nostra economia. Noi siamo la linfa del sistema produttivo italiano. Noi muoviamo le nostre imprese. Noi siamo valore. E’ bene che torniamo a essere centrali e che la nostra rete diventi un valore aggiunto”, ha aggiunto. “La stessa Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nell’ultimo report, sottolinea come sul fronte degli investimenti le Casse possano svolgere un’azione importante in un progetto di ampio respiro che abbia il proprio baricentro nella promozione della crescita del Paese, come il Pnrr, naturalmente sempre avendo riguardo, come pietra angolare del proprio operato, all’interesse degli iscritti in una prospettiva di carattere previdenziale. Da sempre sono stato sostenitore della necessità di creare sinergie anche con le altre Casse di previdenza per ampliare i nostri orizzonti, partecipando attivamente tutti insieme alla vita del Paese, pur senza perdere di vista le nostre individualità e le nostre peculiarità. E mai come in questo momento, in cui il mondo sembra aver perso la rotta e aver smarrito l’umanità, siamo tutti consapevoli di quanto sia importante rimanere uniti”, ha concluso Mei.

(ITALPRESS).