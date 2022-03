Paceco: sanzioni per abbandono di rifiuti a dieci ‘incivili’

Dieci sanzioni, per un importo complessivo di 3.250 euro, sono state notificate ad altrettanti cittadini – tre pacecoti e sette residenti in comuni vicini – responsabili di abbandoni indiscriminati di rifiuti e conferimenti irregolari nella differenziata.

Si tratta di episodi di inciviltà avvenuti il mese scorso presso le isole ecologiche di Paceco e di Nubia, documentati dagli impianti di videosorveglianza attivati dal Comune in vari punti strategici.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale, evidenziando come i trasgressori siano stati individuati dalla Polizia municipale e sanzionati per violazioni alle norme che regolano il corretto conferimento dei rifiuti.

In particolare, sono stati notificati cinque verbali da 600 euro ciascuno per abbandono indiscriminato di rifiuti, ed altri cinque verbali, da 50 euro, per conferimento di rifiuti non conforme.

“Ci auguriamo – affermano il sindaco Giuseppe Scarcella e l’assessore Giuseppe Ortisi – che questa notizia abbia un effetto deterrente, per evitare che i comportamenti scorretti di poche persone compromettano i buoni risultati raggiunti con la raccolta differenziata, grazie all’impegno lodevole della stragrande maggioranza dei cittadini di Paceco”.