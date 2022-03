Ucraina, Guerini “Putin perso scommessa clamorosa, Nato e UE più unite”

ROMA (ITALPRESS) – “Chi scommette sulle nostre divisioni sarà deluso. Putin ha perso una scommessa clamorosa: voleva meno Nato e oggi c’è più Nato, contava sulle divisioni dell’Europa e l’Europa e più unita”. Così a Porta a Porta su Raiuno il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “L’Italia partecipa alle misure di deterrenza sul fianco est dell’Alleanza. Noi abbiamo già forze di rassicurazione dei Paesi più esposti, abbiamo già nostri militari presenti. Abbiamo circa 250 militari in Lettonia e in un battaglione a guida canadese, facciamo sorveglianza aerea lungo il confine in Romania e abbiamo il comando. Oltre a questo, in relazione agli eventi bellici e all’aggressione russa, il comandante supremo delle forze alleate in Europa ha attivato cinque piani di risposta graduale che hanno più fasi: siamo nella fase della deterrenza rafforzata, che serve ad evitare la guerra, dire che l’ombrello della Nato è qui” ha aggiunto il ministro della Difesa che poi conclude: “Credo che debba restare un impegno, un lavoro a cercare di fare in modo che questa situazione possa evolvere verso la ricerca di soluzioni di dialogo e di pace, anche se faccio fatica a vedere il dialogo. C’è la possibilità che la Russia e Putin puntino ad un gioco irresponsabile, a conseguire risultati militari per poi sedersi con più forza ad un eventuale tavolo. Siamo in presenza di un azzardo compiuto da Putin sulla pelle della popolazione ucraina”.

