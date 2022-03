In Sicilia 4.762 nuovi casi di Covid e 33 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Ricrescono i casi Covid in Sicilia, con un numero di positivi, secondo il bollettino del Ministero della Salute, che passa dai 1.606 di ieri ai 4.762 di oggi, dovuto anche al numero maggiore di tamponi processati, 34.268 e che produce un tasso di positività che si incrementa al 13,8%. Lieve calo dei decessi, 33 (-3). Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è pari a 229.679 (+1.433) mentre i guariti sono 3.807. Le persone ricoverate con sintomi sono 1.039 (-10), 72 (+5) i pazienti in terapia intensiva, con 14 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 228.568 persone.

