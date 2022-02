La Provincia di Trapani unita contro la guerra, il grido di dolore dalla Piazza. VIDEO

C’era Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, sul palco della manifestazione di Trapani, di fronte la Prefettura, contro l’insana guerra che la Russia ha dichiarato all’Ucraina. Parole Forti quelli di Ciotti, che non dimenticano i motivi che portano a questi conflitti nel mondo: l’aspetto economico il primo fra tutti.

A fare gli onori di casa il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, sostenuto dai colleghi degli altri comuni, alcuni presenti altri invece hanno inviato messaggi di vicinanza e solidarietà. Così come non sono mancati i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, che avevano già manifestato sabato scorso, e tutte le associazioni di categoria, dei lavoratori, e i partiti politici da destra a sinistra, tutti con un unico obiettivo: ripudiare la guerra.

Fratelli d’Italia, Lega, Udc, PD, hanno portato rispettivamente un’unica voce a sostegno del popolo ucraino presente – in una notevole rappresentanza – in Piazza Vittorio. Alcune donne con il terrore sul volto per i loro familiari rimasti in Ucraina.

GUARDA IL VIDEO DELLA MANIFESTAZIONE PER IL POPOLO UCRAINO: