Meloni “Fratelli d’Italia principale partito di centrodestra”

ROMA (ITALPRESS) – “Cari amici, questa è la seconda volta che salgo su questo palco. La prima volta come leader di un piccolo, ma orgoglioso partito conservatore italiano, oggi invece da presidente del Partito dei Conservatori Europei, un partito che riunisce 44 partiti patriottici e conservatori d’Europa e del resto del mondo, compreso il partito Repubblicano americano. Oggi mi rivolgo a voi come leader di Fratelli d’Italia che da allora è cresciuto fino a diventare il principale partito di centrodestra italiano e secondo molti recenti sondaggi, il più grande del Paese”. Così Giorgia Meloni, presidentessa di Fratelli d’Italia, al “CPAC 2022”, in corso di svolgimento a Orlando in Florida. “Voi in America e noi in Europa, e con noi gli amici degli altri continenti, siamo orgogliosi delle nostre identità e delle nostre specificità. Il nostro avversario, agisce su scala globale, con ideologia, per annientare quelle specificità. La buona notizia è che, come noi in Italia, come voi qui negli Usa, sempre più persone non vogliono più accettare tutto questo. Un numero sempre maggiore di nostri concittadini sceglie ogni giorno di non arrendersi, di ribellarsi al loro modello cinese, alle loro fake news media, alla loro dittatura politicamente corretta”.

(ITALPRESS).