La Russia attacca l’Ucraina. Il mondo ad un passo dalla guerra. Aerei Nato starebbero per decollare dalla Sicilia

Il presidente russo, Vladimir Putin ha annunciato in tv alle 4 del mattino del 24 febbraio l’autorizzazione a operazioni militari del Donbass e ha lanciato un appello ai soldati ucraini di deporre le armi.

Il capo del Cremlino ha intimato ai Paesi stranieri di evitare interferenze, altrimenti ci saranno conseguenze mai viste. Il presidente Zelensky aveva chiesto invano un colloquio a Putin e lancia un appello all’Onu. I separatisti del Donbass chiedono l’aiuto di Mosca. Un pretesto per il blitz, secondo gli Stati Uniti. nelle prime luci del mattino l”Ucraina è stata fatta oggetto di attacchi militari russi. Anche la capitale Kiev è stata bombardata.

Secondo le agenzie sono in corso attacchi da terra e per via di mare. si conterebbero centinaia di morti soprattutto militari. Secondo altre fonti ucraine sono stati abbattuti aerei militari russi dalla contraerea.