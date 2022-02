Donne vittime di violenza, l’8 marzo incontro al Cefpas

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, martedì 8 marzo, alle ore 15.30, si svolgerà l’incontro “Dalla tua parte: storie di donne e di rinascita” presso il CEFPAS – Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario, a Caltanissetta. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta e lo Sportello Antiviolenza della CRI nissena. L’incontro si inserisce nell’ambito del progetto “Dalla tua Parte”, promosso dall’avvocato Federica Laverde, referente dello Sportello Antiviolenza della Croce Rossa di Caltanissetta, finalizzato alla creazione di una comunità alloggio che possa ospitare, anche temporaneamente, le donne vittime di violenza.

L’incontro, spiegano gli organizzatori, vuole essere un momento di riflessione contro la violenza sulle donne e di sensibilizzazione per l’attuazione dei protocolli di tutela e sicurezza. Un contributo fondamentale sarà dato dalle testimonianze dirette di donne che si sono ribellate ai soprusi e ad ogni forma di maltrattamenti.

Intervengono per i saluti: Roberto Sanfilippo (Direttore generale del CEFPAS), Chiara Armenia (Prefetto di Caltanissetta), Roberto Gambino (Sindaco di Caltanissetta), Matilde Siracusano (Deputato nazionale) e Nicolò Piave (Presidente comitato CRI Caltanissetta). Alla tavola rotonda partecipano: Federica Laverde (avvocato, responsabile del progetto e referente Sportello Antiviolenza CRI), Chiara Benfante (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta), Emanuele Ricifari (Questore di Caltanissetta), Marcella Santino (Direttore sanitario Asp CL), Silvia Spanò (psicologa forense) e don Giuseppe Alessi (cappellano della casa circondariale del capoluogo nisseno). L’incontro sarà moderato dalla giornalista Ivana Baiunco.

(ITALPRESS).